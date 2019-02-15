Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim olacak? Gelinim Mutfakta'da kim elenecek? sorularının yanıtı, programın bugün yayınlanan bölümünde belli olacak. Rekabetin kızıştığı Gelinim Mutfakta haftanın finalinde gelinlerin arasındaki çekişme artıyor. Ezgi ve Sina arasındaki yardımlaşma Gülcan'ın dikkatini çekiyor. Peki yarışmaya kim veda edecek? İşte Gelinim Mutfakta 15 Şubat 240. bölüm detayları...

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLACAK?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve kayınvalidelerin oylamalarının ardından belli olacak. Detaylar yaşandıkça ayrıntılar haberimizde olacak.

Haftanın finalinde 5 altın bileziği kazanan gelin kura çekimi sonrası belli oluyor!

Ezgi ve Sina arasındaki yardımlaşma Gülcan'ın dikkatini çekiyor! Ezgi, üst üste çeyrek altın kazanan Nergis'in havalandığını düşünüyor!

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENECEK?

Gelinim Mutfakta'da bu hafta yine en az puan alan gelin ve kayınvalide yarışmaya veda edecek. Haftanın en düşük puanını alan gelini kim olacak? Elenen gelin ve kayınvalide belli olur olmaz detaylar haberimizde olacak.