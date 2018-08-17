Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Şok ayrılık!
Gelinim Mutfakta'nın bugün yayınlanan bölümünde haftanın birincisi ve elenen gelin ile kayınvalide belli oldu. Rekabetin her hafta daha da çok arttığı Gelinim Mutfakta'da Özlem ve Ezgi arasında ipler gerildi. Bölümün sonunda ise şok bir ayrılık yaşandı. Elenen yarışmacının dışında başka bir yarışmacı ve kayınvalidesi de elenmek istediğini söyledi. Peki Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu?
17.08.2018 - 13:48 | Güncelleme:
Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta'da kim elendi? sorularının yanıtı, programın bugün yayımlanan bölümünde belli oldu. Rekabetin kızıştığı Gelinim Mutfakta'da Özlem'in, programa gelen gelin ve kaynanalardan en çok sevmedikleri kişiler olarak kendilerini söylemesine sinirlenen Ezgi tartışmanın hararetini yükseltti. İşte Gelinim Mutfakta 17 Ağustos 115. bölüm detayları...
Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve kayınvalidelerin oylamalarının ardından belli oldu. Gelinim Mutafakta'nın bu haftaki birincisi Ezgi oldu. Birincinin belirlenmesinin ardından Nurten Hanım ve Özlem ailevi nedenlerden dolayı yarışmadan ayrılmak istediklerini söylediler. Elenen gelin ve kaynana ile bu hafta 2 yarışmacı veda etmiş oluyor.
Hafta finalinde çok konuşulacak olaylar yaşanıyor!
Hafta finalinde Özlem ve Ezgi arasında ipler geriliyor! Özlem'in, programa gelen gelin ve kaynanalardan en çok sevmedikleri kişiler olarak kendilerini söylemesine sinirlenen Ezgi tartışmanın hararetini yükseltiyor! Nurten Hanım, yarışma ile ilgili önemli bir karar alıyor!
GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'da bu hafta yine en az puan alan gelin ve kayınvalide yarışmaya veda etti. Gelin Betül ve Yıldız hanım en az puanı alarak yarışmaya veda etti.
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Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Şok ayrılık! - Son Dakika Haberler/gelinim-mutfakta-haftanin-birincisi-kim-oldu-17-agustos-gelinim-mutfakta-da-kim-elendi-21081222108122
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