Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim olacak? Gelinim Mutfakta'da kim elenecek? sorularının yanıtı, programın bugün yayınlanan bölümünde belli olacak. Rekabetin kızıştığı Gelinim Mutfakta haftanın finalinde Sina'nın açtığı savaş damga vuruyor. İşte Gelinim Mutfakta 18 Ocak 220. bölüm detayları...

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLACAK?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve kayınvalidelerin oylamalarının ardından belli olacakk. Haftanın en yüksek puanını alan gelini, 5 altın bileziğin sahibi olacak.

Hafta finalinde iki yarışmacı gelin aynı puanları topluyor ve altınları bölüşüyorlar!

Sina, kime savaş açıyor? Reyhan Hanım ve Songül Hanım hangi konuda tartışıyor? Ezgi, kimi hakkını yemekle suçluyor? Hangi gelin yarışmadan eleniyor?

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENECEK?

Gelinim Mutfakta'da bu hafta yine en az puan alan gelin ve kayınvalide yarışmaya veda edecek. Haftanın en düşük puanını alarak Gelinim Mutfakta'ya veda eden gelin ile kayınvalide belli olur olamz detaylar haberimizde olacak.