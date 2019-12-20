Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? 20 Aralık Gelinim Mutfakta'da kim elendi? sorularının yanıtı programın bugün yayınlanan haftanın finalinde belli oldu. İşte 20 Aralık Gelinim Mutfakta haftanın finali...

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve kayınvalidelerin oylamalarının ardından belli oldu. Goncanur mu, Yağmur mu, Aydan mı, Elif mi kritik bölümde belli oldu.

Günün en düşük puanını alan gelini 9 puanla Yağmur,

Günün en düşük puan alan ikinci gelin 10 puanla Elif,

Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi 16 puanla Goncanur altınların sahibi Goncanur oldu.

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da haftanın en yüksek puanı alan ve en düşük puanı alan yarışmacı Fatih Ürek tarafından açıklandı.

Haftanın en düşük puanını alan gelin 48 puanla Yağmur ve kayınvalidesi yarışmaya veda etti.

En düşük puanı alan ikinci gelin ise 52 puanla Goncanur oldu.

Haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziğin sahibi gelin 68 puanla Elif oldu. Aydan ise 62 puanda kaldı.