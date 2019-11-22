Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? 22 Kasım Gelinim Mutfakta'da kim elendi? sorularının yanıtı programın bugün yayınlanan haftanın finalinde belli oldu. İşte 22 Kasım Gelinim Mutfakta haftanın finali...

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve kayınvalidelerin oylamalarının ardından belli oldu. Gamze mi, Duygu mu, Melike mi, Elif mi kritik bölümde belli oldu.

Günün en düşük puanını alan gelini 5 puanla Duygu,

Günün en düşük puan alan ikinci gelin 7 puanla Gamze,

Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi 18 puanla Melike altınların sahibi Melike oldu.

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta bu hafta yapılan puanlama sonucunda yarışmadan veda eden gelin ve kayınvalide belli oldu.

Bu haftada haftanın en yüksek puanı alan ve en düşük puanı alan yarışmacı Fatih Ürek tarafından açıklandı.

Haftanın en düşük puanını alan gelin 40 puanla Gamze ve kayınvalidesi yarışmaya veda etti.

En düşük puanı alan ikinci gelin ise 45 puanla Duygu oldu.

Haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziğin sahibi gelin 74 puanla Melike oldu. Elif ise 73 puanda kaldı.