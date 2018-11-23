Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim olacak? Gelinim Mutfakta'da kim elenecek? sorularının yanıtı, programın bugün yayımlanan bölümünde belli olacak. Rekabetin kızıştığı Gelinim Mutfakta haftanın finalinde şoke eden gelişmeler yaşanıyor. İşte Gelinim Mutfakta 23 Kasım 180. bölüm detayları...

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLACAK?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve kayınvalidelerin oylamalarının ardından belli olacak. Haftanın en yüksek puanını alan gelini 5 altın bileziğin sahibi olacak. Gelinim Mutfakta hafta finalinde şok gelişmeler yaşanacak.

Hafta finalinde şok gelişmeler yaşanıyor!

Fatih Ürek, elenen ismi söylüyor! Bir başka yarışmacı onun yerine ayrılmak istiyor. Sürpriz konuk ise, herkesi çok mutlu ediyor!

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENECEK?

Gelinim Mutfakta'da bu hafta yine en az puan alan gelin ve kayınvalide yarışmaya veda edecek. Gelinim Mutfakta puan durumu ve elene gelini belli olur olmaz detaylar haberimizde olacak.

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