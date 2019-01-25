Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim olacak? Gelinim Mutfakta'da kim elenecek? sorularının yanıtı, programın bugün yayınlanan bölümünde belli olacak. Rekabetin kızıştığı Gelinim Mutfakta haftanın finalinde Gülcan, bu kez Ezgi ile kriz yaşıyor. Finalde ise 3 gelin eşit puan alıyor. Peki yarışmaya kim veda edecek. İşte Gelinim Mutfakta 25 Ocak 225. bölüm detayları...

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve kayınvalidelerin oylamalarının ardından belli olacak. Geçen hafta Sina ve Ezgi birinciliği paylaşmış, bilezikleri 2 - 2 bölümüş, bir bilezik de bu haftaya devretmişti. O yüzden bu hafta Gelinim Mutfakta'nın birincisi 6 altın bileziğin sahibi olacak. Gelinim Mutfakta haftanın briincisi belli olur olmaz detaylar haberimizde olacak.

Haftanın finalinde üç eşit puanı, hangi gelinler alıyor?

Gelinler tarafından bir türlü sevilemeyen Gülcan, bu kez Ezgi ile kriz yaşıyor. Gülcan ve Ezgi arasında çıkan tartışmada Ezgi'nin iddialı ve sert sözleri yeni bölüme damga vuruyor. Diğer yandan kayınvalidelerden Songül Hanım, Besime Hanım'ın gelini Gülcan'dan korktuğunu iddia ediyor. Haftanın finalinde ise puanlama sonrası gelinler ve kayınvalideler gözyaşlarını tutamıyor. Üç eşit puan alan gelinlerden hangisi bu hafta yarışmaya veda edecek!

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENECEK?

Gelinim Mutfakta'da bu hafta yine en az puan alan gelin ve kayınvalide yarışmaya veda edecek. Gelinim Mutfakta'da elenen gelin ile kayınvalide belli olur olmaz detaylar haberimizde olacak.