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Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? 30 Ağustos 340. bölüm elenen isim açıklandı

Gelinim Mutfakta Reyhan-Ezgi Yıldırım, Çiğdem-Elif Akçam, Hüsniye-Hatice Karabulut ve Zeynep-Hülya Bütün çiftleri yarıştılar. Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? sorusu merak ediliyordu. İşte Gelinim Mutfakta elenen isim ve haftanın birincileri puan durumu

Gelinim Mutfakta

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 12.15'te Kanal D'de yayınlanıyor. Gelinim Mutfakta 30 Ağustos Cuma günü yayınlanan 340. Bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Reyhan Hanımın, Diva Bülent Ersoy taklidi eğlenceli dakikaların yaşanmasına neden oldu.

Stüdyoya Bülent Ersoy kılığıyla gelen Reyhan Hanım herkesi çok şaşırttı! Ezgi, kendisine sormadan fırınını kullanan Elif'e tepki gösterdi. Yarışmada kaynanalar birbirine girdi. Hüsniye hanım, Çiğdem hanım ile kavgası gerginlik yarattı. Ezgi'nin kaynanası Reyhan hanımda tartışmaya girince olanlar oldu.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

 5 altın bileziğin sahibi haftanın birincisi Gelinim Mutfakta 66 puanla Hatice oldu. Hatice üst üste ikinci kez birinci oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Günün en düşük puanı alan 2. gelin: 10 Puan Hülya

(Çeyrek altın) Günün en yüksek puanı alan gelin: 16 puanla Ezgi (56. çeyrek altını aldı)

Haftanın en düşük puanını alan 2 gelin: Hülya ve Elif 

Haftanın en düşük puanı alıp elenen Gelin: 49 puanla Hülya

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