Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? 31 Ocak Gelinim Mutfakta 'da kim elendi? sorularının yanıtı programın bugün yayınlanan haftanın finalinde belli oldu. İşte 31 Ocak Gelinim Mutfakta haftanın finali...

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve kayınvalidelerin oylamalarının ardından belli oldu. Burçin mi, Nihan mı, Ayça mı, Dilara mı kritik bölümde belli oldu.

Günün en düşük puanını alan gelini 9 puanla Burçin,

Günün en düşük puan alan ikinci gelin 11 puanla Nihan,

Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi 15 puanla Ayça oldu.

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta bu hafta yapılan puanlama sonucunda yarışmadan veda eden gelin ve kayınvalide belli oldu.

Bu haftada haftanın en yüksek puanı alan ve en düşük puanı alan yarışmacı Fatih Ürek tarafından açıklandı.

Haftanın en düşük puanını alan gelin 47 puanla Nihan ve kayınvalidesi yarışmaya veda edecekti fakat Fatih Ürek, programın 450. bölümü dolayısıyla eleme yapılmadı.

Haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziğin sahibi gelin 65 puanla Burçin oldu. Ayça ise 63 puanda kaldı.