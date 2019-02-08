Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta'nın 7 Şubat 2019'da yayınlanan 234. bölümünde Nurten-Kübra Baysal, Besime-Gülcan Ekinci, Songül-Sina Malatya ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "Hamursuz Patlıcan Lazanya" için yarıştılar!

Gelinler yarışıyor, kayınvalideler puanladı. Bugünde haftanın birincisi belli olacak. Altınlar kime gidecek?

GELİNİM MUTFAKTA 235. SON BÖLÜM ÖZETİ

Gülcan'a karşı hırs yapan Ezgi, yarışmadan ayrılıncaya kadar bütün bilezikleri alacağını iddia ediyor. Gülcan'ın kayınpederinden gelen mesaj ortalığı yine karıştırıyor. Besime Hanım'ın gelinini her koşulda savunması ve el üstünde tutması diğer gelinleri ve kayınvalideleri çileden çıkarıyor. Puanların açıklandığı sırada Ezgi fenalaşınca stüdyoda panik yaşanıyor. Gelinim Mutfakta haftanın finalinde hangi gelin birinci olacak ve yarışmaya hangi gelin veda edecek?

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 12.15'te Kanal D'de!

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi henüz belli olmadı. Saat 15.30 gibi birinci isim ve elenen belli olacak.