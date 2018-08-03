Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim olacak? Gelinim Mutfakta'da kim elendi? sorularının yanıtı, programın bugün yayımlanan bölümünde belli olacak. Rekabetin kızıştığı Gelinim Mutfakta'da dün Cansu'nun doğum sancıları gelmiş ve apar topar hastaneye kaldırılarak doğuma alınmıştı. Bölüme damga vuran Cansu'nun doğumu başarıyla gerçekleşti ve Cansu bebeğini kucağına aldı. İşte Gelinim Mutfakta 3 Ağustos 105. bölüm detayları...

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLACAK?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve kayınvalidelerin oylamalarının ardından belli olacak. Dün doğum yapan Cansu'nun yerine bugün Ezgi ve Reyhan Hanım geldi. Gelinim Mutfakta haftanın birincisi belli olur olmaz haberimizden takip edebilirsiniz.

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENECEK?

Gelinim Mutfakta'da bu hafta yine en az puan alan gelin ve kayınvalide elenecek.

GELİNİM MUTFAKTA'DA CANSU DOĞURDU!

Gelinim Mutfakta'da dün oylama sırasında doğum sancıları tutunca apar topar hastaneye kaldırılan Cansu'dan müjdeli haber geldi. Cansu sağlıkla bebeğini kucağına aldı.

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