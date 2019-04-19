Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta'da kim elendi? sorularının yanıtı programın dün yayınlanan haftanın finalinde belli oldu. Peki, 19 Nisan Gelinim Mutfakta'da kim elendi? İşte, Gelinim Mutfakta haftanın finali...

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve kayınvalidelerin oylamalarının ardından belli oldu. Güngör mü, Gülcan mı, Meltem mi, Ezgi mi kritik bölümde belli oldu.

Final puanlamasını yapan Besime Hanım, gelini Gülcan'a 2 puan verirken, Güngör 5, Ezgi 2, Meltem ise 1 puan aldı.

Günün en düşük puanını alan gelini 9 puanla Meltem,

Günün en düşük puan alan ikinci gelin 10 puanla Gülcan,

Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi 14 puanla Güngör oldu.

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta bu hafta yapılan puanlama sonucunda yarışmadan veda eden gelin ve kayınvalide belli oldu.

Bu haftada haftanın en yüksek puanı alan ve en düşük puanı alan yarışmacı Fatih Ürek tarafından açıklandı.

Haftanın en düşük puanını alan gelin Meltem ve kayınvalidesi yarışmaya veda etti.

En düşük puanı alan ikinci gelin ise Güngör oldu.

Haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziğin sahibi gelin 67 puanla Ezgi oldu. Gülcan ise 65 puanda kaldı.