Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta'da kim elendi? sorularının yanıtı programın bugün yayınlanan bölümünde belli oldu. Gelinim Mutfakta'nın geçen hafta yayınlanan bölümünde yarışmacılara bir jest yapılarak kimse elenmemişti. Peki, 5 Nisan Gelinim Mutfakta'da kim elenecek?

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve kayınvalidelerin oylamalarının ardından belli oldu. Beyza mı, Gülcan mi, Burcu mu, Ezgi mi kritik bölümde belli oluyor.

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Geçtiğimiz hafta Gelinim Mutfakta yayın hayatında 1 yılı aştığı için gelin ve kayınvalidelere büyük bir sürpriz yapıldı ve yarışmadan elenen olmamıştı.

Bu haftada haftanın en yüksek puanı alan ve en düşük puanı alan yarışmacı Fatih Ürek tarafından biraz sonra yayınlanacak.