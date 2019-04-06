Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta'da kim elendi? sorularının yanıtı programın dün yayınlanan haftanın finalinde belli oldu. Gelinim Mutfakta'nın geçen hafta yayınlanan bölümünde yarışmacılara bir jest yapılarak kimse elenmemişti. Peki, 5 Nisan Gelinim Mutfakta'da kim elendi? İşte, Gelinim Mutfakta haftanın finali...

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve kayınvalidelerin oylamalarının ardından belli oldu. Beyza mı, Gülcan mi, Burcu mu, Ezgi mi kritik bölümde belli oldu.

Final puanlamasını yapan Besime Hanım, gelini Gülcan'a 2 puan verirken, Beyza 3, Ezgi 5, Burcu ise 1 puan aldı.

Günün en düşük puanını alan gelini 10 puanla Gülcan,

Günün en düşük puan alan ikinci gelin 11 puanla Burcu,

Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi 14 puanla Beyza ve Ezgi oldu. Bu durumda kura çekilişi yapıldı ve çeyrek altının sahibi Ezgi oldu. Ezgi ani bir kararla kurada kazandığı çeyrek altını Beyza'ya devretti.

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Geçtiğimiz hafta Gelinim Mutfakta yayın hayatında 1 yılı aştığı için gelin ve kayınvalidelere büyük bir sürpriz yapıldı ve yarışmadan elenen olmamıştı.

Bu haftada haftanın en yüksek puanı alan ve en düşük puanı alan yarışmacı Fatih Ürek tarafındana açıklandı.

Haftanın en düşük puanını alan gelin Burcu ve kayınvalide Birsel Hanım oldu ve yarışmaya veda etti.

En düşük puanı alan ikinci gelin ise Beyza oldu.

Haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziğin sahibi gelin 67 puanla Gülcan oldu. Ezgi ise 65 puanda kaldı.