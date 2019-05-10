Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim olacak? Gelinim Mutfakta'da kim elenecek? sorularının yanıtı, programın bugün yayınlanan bölümüyle birlikte cevap bulacak. Rekabetin kızıştığı Gelinim Mutfakta haftanın finalinde Gelinim Mutfakta'da bugün Sevim Hanım'ın Gülcan çıkışı herkesi şaşırtacak. Besime Hanım'ın bugün verdiği puanlar tartışma yaratacak. Peki yarışmaya kim veda edecek? İşte Gelinim Mutfakta 10 Mayıs 300. bölüm detayları...

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLACAK?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve kayınvalidelerin oylamalarının ardından belli olacak. Haftanın en yüksek puanını alan gelini, 5 altın bileziğin de sahibi olacak. Haftanın birincisi belli olur olmaz, detaylar haberimizde yer alacak.

Sevim Hanım'dan şaşırtan Gülcan çıkışı geliyor! Nesibe Hanım, Ankaralılığını konuşturuyor ve kaşıklarla diğer kaynanalara gövde gösterisi yapıyor! Besime Hanım haftanın sonu günü puanlama sırasında yine yapacağını yapıyor ve birlerle dolu puanlar veriyor!

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENECEK?

Gelinim Mutfakta'da bu hafta yine en az puan alan gelin ve kayınvalide yarışmaya veda edecek. Haftanın en düşük puanına sahip iki gelini belli olunca ayrıntılar haberimizde yer alacak.