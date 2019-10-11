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Gelinim Mutfakta kim elendi? 11 Ekim 2019 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta'nın bugün yayınlanan bölümünde haftanın birincisi ve elenen gelin ile kayınvalidesi belli oldu. Elif ile Çiğdem arasında gerginlik yaşandı. Peki 11 Ekim Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, kim elendi?

Gelinim Mutfakta

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta'da kim elendi? sorularının yanıtı, program bugün yayınlanan bölümüyle birlikte cevap buldu. Gelinim Mutfakta haftanın finalinde bugün gelinler ve kayınvalideler arasında büyük bir çekişme yaşandı. Elif ve kayınvalidesi Çiğdem arasında gergin anlar yaşandı.

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da bu hafta haftanın en düşük puanı gelini kayınvalidesi ile birlikte yarışmaya veda etti. Gelinim Mutfakta'da haftanın en düşük puanı alan gelini belli oldu. Haftanın en düşük puanı alan yarışmacı Duygu oldu. 

Gelinim Mutfakta 11 Ekim Cuma günü yayınlanacak olan 370. Bölümün fragmanı yayında! Fatih Ürek, hafta finalinde gelinleri yemek konusunda uyarıyor!

Fatih Bey, yarışma konusu ürünü istenilen şekilde hazırlamayan gelinleri sert bir şekilde uyarısını yapıyor! Dilek, ilginç puanlama yapan kaynanası Fatma Hanıma serzenişlerde bulunuyor! Duygu, kaynanası Aysel Hanıma tartıştıkları konuda sert bir tavır takınıyor!

KIYMET YARIŞMADAN ÇEKİLMEK İSTEDİ

Gelinim Mutfakta'da bu haftanın bölümünde yarışmacı Kıymet, annesinin rahatsızlığından dolayı yarışmadan çekilmek istediğini söyledi. Böylelikle en düşük puan alan Duygu ve kayınvalidesi Aysel yarışmaya devam edecek.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve kayınvalidelerin oylamalarının ardından belli oldu. Günün en yüksek puanını alan gelin Kıymet oldu. Haftanın en yüksek puanını alıp Gelinim Mutfakta haftanın birincisi 62 puanla Elif oldu ve 5 altın bileziğin sahibi oldu.

 

 

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