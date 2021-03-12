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Gelinim Mutfakta kim elendi? 12 Mart Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi kim oldu? AÇIKLANDI

Gelinim Mutfakta'da final heyecanı yaşandı. Bugün bir yarışmacı Gelinim Mutfakta'ya veda ederken bir yarışmacı da birinci olarak 5 aktan bileziğin sahibi olacak. İşte 12 Ocak 2021 Cuma Gelinim Mutfakta'da elenen ve birinci olan yarışmacı

Gelinim Mutfakta kim elendi? 12 Mart Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi kim oldu? AÇIKLANDI

Gelinim Mutfakta birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? soruları yarışmanın bugünkü bölümünde cevap buldu. Sunuculuğunu Seda Sayan'ın yaptığı Gelinim Mutfakta final heyecanı yaşandı. Gelinler 5 altın bilezik için en iyi tabağı çıkarmaya çalıştı. En düşük puanı alan yarışmacı ise yarışmaya veda etti. İşte 12 Mart Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar...

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın 12 Mart 2021'de yayınlanan son bölümünde elenen yarışmacı Zeynep oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI - 12 MART 2021

Haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziğin sahibi olan gelin ise Dudu oldu.

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