Gelinim Mutfakta birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? soruları yarışmanın bugünkü bölümünde cevap buldu. Sunuculuğunu Seda Sayan'ın yaptığı Gelinim Mutfakta final heyecanı yaşandı. Gelinler 5 altın bilezik için en iyi tabağı çıkarmaya çalıştı. En düşük puanı alan yarışmacı ise yarışmaya veda etti. İşte 12 Mart Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar...

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın 12 Mart 2021'de yayınlanan son bölümünde elenen yarışmacı Zeynep oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI - 12 MART 2021

Haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziğin sahibi olan gelin ise Dudu oldu.