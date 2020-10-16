Gelinim Mutfakta birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? soruları yarışmanın bugünkü bölümünde cevap buldu. Sunuculuğunu Onur Büyüktopçu'nun yaptığı Gelinim Mutfakta final heyecanı yaşanıyor. Gelinler 5 altın bilezik için en iyi tabağı çıkarmaya çalıştı. En düşük puanı alan yarışmacı ise yarışmaya veda etti. İşte 16 Ekim Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar...

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın 16 Ekim 2020'de yayınlanan son bölümünde haftanın en düşük puanını alıp yarışmaya veda eden yarışmacı Nurcan Dinçer oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI - 16 EKİM 2020

Gelinim Mutfakta'da en yüksek puanı alıp 5 altın bileziğin sahibi 83 puanla Zeynep oldu.