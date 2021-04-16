Ünlü oyuncunun dudaklarına ne oldu?

Gelinim Mutfakta birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? soruları yarışmanın bugünkü bölümünde cevap buldu. Sunuculuğunu Seda Sayan'ın yaptığı Gelinim Mutfakta final heyecanı yaşandı. Gelinler 5 altın bilezik için en iyi tabağı çıkarmaya çalıştı. En düşük puanı alan yarışmacı ise yarışmaya veda etti. İşte 16 Nisan Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar...

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın 16 Nisan 2021'de yayınlanan son bölümünde elenen yarışmacı Ece oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI - 16 NİSAN 2021

Haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziğin sahibi olan gelin 88 puanla Seda oldu.

Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi olan gelin Ayten oldu.