Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim olacak? Gelinim Mutfakta'da kim elenecek? sorularının yanıtı, programın bugün yayınlanan bölümüyle birlikte cevap bulacak. Rekabetin kızıştığı Gelinim Mutfakta haftanın finalinde bugün gelinlerin yaptığı tatlılar zor anlar yaşatırken, Ezgi diğer gelinlerden hesap soruyor. Peki yarışmaya kim veda edecek? İşte Gelinim Mutfakta 17 Mayıs 305. bölüm detayları...

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLACAK?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve kayınvalidelerin oylamalarının ardından belli olacak. Haftanın en yüksek puanını alan gelini, 5 altın bileziğin de sahibi olacak. Gelinim Mutfakta haftanın birincisi açıklanır açıklanmaz detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

Gelinler hafta finalinde yaptıkları tatlıda sıkıntılı anlar yaşıyor!

Günün yarışma konusu olan tatlı yarışmacılara zor anlar yaşatıyor! Ezgi, kaynanası Reyhan Hanımın kutlama balonlarından birisinin kaybolduğunu görüyor ve diğer gelinlerden hesap soruyor! Hafta finalinde hangi gelin kaynana evine dönüyor? Hangi gelin 5 altın bileziği koluna takıyor?

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENECEK?

Gelinim Mutfakta'da bu hafta yine en az puan alan gelin ve kayınvalide yarışmaya veda edecek. Haftanın en düşük puanına sahip igelini kim olacak? Detaylar belli oldukça haberimizde yer alacak.