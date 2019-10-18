Gelinim Mutfkata haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Sorularının yanıtı, program bugün yayınlanan bölümüyle birlikte cevap buluyor. Gelinim Mutfakta haftanın finalinde bugün gelinler ve kayınvalideler arasında büyük bir çekişme yaşandı. Kübra ile kayınvalidesi arasında yaşanılan anlaşmazlık diğer gelin ve kayınvalideler tarafından eleştiri aldı.

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da bu haftan haftanın en düşük puanını gelin kayınvalidesi ile birlikte yarışmaya devam edecek.

Gelinim Mutfakta 18 Ekim Cuma günü yayınlanacak olan 375. Bölümün fragmanı yayında! Hafta finalinde puanlar birbirine çok yakın; peki, yarışmadan elenen gelin ve kaynana kim?

Dilek, getirdiği televizyon kumandasıyla diğer gelinleri sinir etmeyi başarıyor! Hatice Hanım, oğlundan gelen mesajla gözyaşlarına boğuluyor! Duygu, sesini yükselterek konuştuğu Hatice Hanımdan sert uyarı alıyor! Hafta finalinde kim birinci oluyor, kim yarışmaya veda ediyor?



GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve kayınvalidelerin oylamalarının ardından belli oluyor. Günün en yüksek puanını alan gelin birazdan belli olacak.