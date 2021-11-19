Gelinim Mutfakta birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? soruları yarışmanın bugünkü bölümünde cevap buldu. Bugün Gelinim Mutfakta final heyecanı yaşandı. Gelinler 5 altın bilezik için en iyi tabağı çıkarmaya çalıştı. En düşük puanı alan yarışmacı ise yarışmaya veda etti. İşte 19 Kasım Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar...

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? - 19 KASIM 2021

Haftanın başında yarışmaya katılan Zehra ve kayınvalidesi Aynur Tosbıyık yarışmaya katılmıştı. Ancak yaşanan olumsuz olaylar sonrası Zehra diskalifiye edildi. Ardından hafta ortasında yarışmaya yeni yarışmacı Miyase ve Sevilay Hanım katıldı.

Haftanın ortasında katıldığı için en düşük puana sahip olan yarışmacı Miyase olmuştu. Haksızlık olmaması açısından bu hafta eleme yapılmadı.

GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI - 19 KASIM 2021

Gelinlerin yarıştığı, kayınvalidelerin ise puan verdiği fenomen yarışmada 19 Kasım Cuma günü en yükse puanı alarak günün birincisi olan ve çeyrek altının sahibi olan isim Yeşim oldu.

Hafta boyunca en yüksek puanı toplayarak altın bileziklerin sahibi olan isim de Yeşim oldu.