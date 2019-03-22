Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim olacak? Gelinim Mutfakta'da kim elenecek? sorularının yanıtı, programın bugün yayınlanan bölümünde belli olacak. Rekabetin kızıştığı Gelinim Mutfakta haftanın finalinde herkesi şaşırtan bir eleme yaşanacak. Haftanın en düşük puanını 3 gelin alınca elenen isim kura sonucu belirleniyor. Peki yarışmaya kim veda edecek? İşte Gelinim Mutfakta 22 Mart 265. bölüm detayları...

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLACAK?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve kayınvalidelerin oylamalarının ardından belli olacak. Haftanın birincisi aynı zamanda 5 altın bileziğin de sahibi olacak. Haftanın birincisi belli olur olmaz detaylar haberimizde olacak.

Gelinim Mutfakta 22 Mart Cuma günü yayınlanacak olan 265. Bölümün fragmanı yayında! Hafta finalinde herkesi şaşırtan bir eleme yaşanıyor!

Haftanın en düşük puanını 3 gelin alınca elenen isim kura sonucu belirleniyor! Beş altın bileziği kim kazandı? Kura sonucu yarışmadan ayrılan gelin ve kaynana kim? Hepsi ve daha fazlası yayınlanacak yeni bölümde...

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENECEK?

Gelinim Mutfakta'da bu hafta yine en az puan alan gelin ve kayınvalide yarışmaya veda edecek. Gelinim Mutfakta'dan elenen yarışmacı belli olur olmaz detaylar haberimizde olacak.