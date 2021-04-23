Gelinim Mutfakta birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? soruları yarışmanın bugünkü bölümünde cevap buldu. Sunuculuğunu Seda Sayan'ın yaptığı Gelinim Mutfakta final heyecanı yaşandı. Gelinler 5 altın bilezik için en iyi tabağı çıkarmaya çalıştı. En düşük puanı alan yarışmacı ise yarışmaya veda etti. İşte 23 Nisan Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar...

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın 23 Nisan 2021'de yayınlanan son bölümünde elenen yarışmacı Ayten oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI - 23 NİSAN 2021

Haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziğin sahibi olan gelin Seda ve Esra oldu. Gelinler altın bilezikleri bölüştü.

Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi olan gelin Seda oldu.