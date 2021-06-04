Gelinim Mutfakta birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? soruları yarışmanın bugünkü bölümünde cevap buldu. Sunuculuğunu Seda Sayan'ın yaptığı Gelinim Mutfakta final heyecanı yaşandı. Gelinler 5 altın bilezik için en iyi tabağı çıkarmaya çalıştı. En düşük puanı alan yarışmacı ise yarışmaya veda etti. İşte 4 Haziran Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar...

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın 8 Haziran 2021 tarihli yayınlanan son bölümünde elenen yarışmacı 52 puanla Deniz oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI - 8 HAZİRAN 2021

Haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziği kazanan gelin 85 puanla Seda oldu.

Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi gelin Deniz oldu.