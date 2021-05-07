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Gelinim Mutfakta kim elendi? 7 Mayıs Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta'da final heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bugün bir yarışmacı Gelinim Mutfakta'ya veda ederken bir yarışmacı da birinci olarak 5 aktan bileziğin sahibi oluyor. İşte 7 Mayıs 2021 Cuma Gelinim Mutfakta'da elenen ve birinci olan yarışmacı...

Gelinim Mutfakta kim elendi? 7 Mayıs Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? soruları yarışmanın bugünkü bölümünde cevap buldu. Sunuculuğunu Seda Sayan'ın yaptığı Gelinim Mutfakta final heyecanı yaşandı. Gelinler 5 altın bilezik için en iyi tabağı çıkarmaya çalıştı. En düşük puanı alan yarışmacı ise yarışmaya veda etti. İşte 7 Mayıs Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar...

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın 7 Mayıs 2021 tarihli yayınlanan son bölümünde elenen yarışmacı biraz sonra belli olacak...

GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI - 7 MAYIS 2021

Haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziğin sahibi olan gelin birazdan belli olacak...

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