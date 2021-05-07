Gelinim Mutfakta birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? soruları yarışmanın bugünkü bölümünde cevap buldu. Sunuculuğunu Seda Sayan'ın yaptığı Gelinim Mutfakta final heyecanı yaşandı. Gelinler 5 altın bilezik için en iyi tabağı çıkarmaya çalıştı. En düşük puanı alan yarışmacı ise yarışmaya veda etti. İşte 7 Mayıs Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar...

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın 7 Mayıs 2021 tarihli yayınlanan son bölümünde elenen yarışmacı biraz sonra belli olacak...

GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI - 7 MAYIS 2021

Haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziğin sahibi olan gelin birazdan belli olacak...