Şimdi bambaşka bir hayatı var

Gelinim Mutfakta birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta'da kim elendi? soruları yarışmanın bugünkü bölümünde cevap buldu. Gelinim Mutfakta'da yarışmaya damga vurmuş ve unutulmayan eski yarışmacılar geri döndü ve kıyasıya bir mücadele verdi. Gelinlerin puan protestoları büyük ses getirdi. Gelinim Mutfakta 520. son bölümde yaşananlar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da bugün son yemekler yapılan ve kayınvalideler yemeklerin tadına bakarak puanlarını verdi. Haftanın en düşük puanını alan 2 gelini Betül ve Hatice oldu. Haftanın en düşük puanını alarak yarışmaya veda eden gelini de 41 puanla BETÜL oldu.

Gelinler, kayınvalidelerin son günlerde verdiği 5 - 1 - 1 - 1 puanlarını protesto etti. Gelinler adil ve adaletli puan verilmesini istedi ve diğer puanların da kullanılması gerektiğini söyledi.

GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİ KİM OLDU?

Haftanın en yüksek puanını alarak 5 altın bileziğin sahibi gelin belli oldu. 68 puanla NESLİHAN haftanın birincisi oldu.