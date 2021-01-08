Gelinim Mutfakta birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? soruları yarışmanın bugünkü bölümünde cevap buldu. Sunuculuğunu Onur Büyüktopçu'nun yaptığı Gelinim Mutfakta final heyecanı yaşandı. Gelinler 5 altın bilezik için en iyi tabağı çıkarmaya çalıştı. En düşük puanı alan yarışmacı ise yarışmaya veda etti. İşte 8 Ocak Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar...

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın 8 Ocak 2021'de yayınlanan son bölümünde elenen yarışmacı açıklanır açıklanmaz haberimizde olacak

GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI - 8 OCAK 2021

Haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziğin sahibi olan gelin birazdan belli olacak.