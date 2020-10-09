Gelinim Mutfakta birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? soruları yarışmanın bugünkü bölümünde cevap buldu. Sunuculuğunu Onur Büyüktopçu'nun yaptığı Gelinim Mutfakta final heyecanı yaşanıyor. Gelinler 5 altın bilezik için en iyi tabağı çıkarmaya çalıştı. En düşük puanı alan yarışmacı ise yarışmaya veda etti. İşte 9 Ekim Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar...

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın 9 Ekim 2020'de yayınlanan son bölümünde haftanın en düşük puanını alıp yarışmaya veda eden yarışmacı birazdan belli olacak

GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI - 9 EKİM 2020

Gelinim Mutfakta'da en yüksek puanı alıp 5 altın bileziğin sahibi gelin birazdan haberimizde...