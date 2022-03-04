Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi ve elenen isim belli oldu. Yeşim Öksüz-Beyhan Öksüz, Miyase Türkel-Sevilay Başar, Hasret Vural-Nurten Kangal ve Deniz Terzi-Naciye Terzi çiftleri Pratik Trileçe yapmak için mutfağa girdi. Haftanın son gününde 5 altın bilezik için yarışan gelinler arasından birincinin kim olacağı merak konusu oldu. İşte 4 Mart Cuma Gelinim Mutfaktta haftanın birincisi ve bu hafta elenen isim