Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 14 Şubat Gelinim Mutfakta altın bileziği kim kazandı?

Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim merak ediliyor. 14 Şubat Cuma günü hafta boyunca sergilediği başarılı performansıyla 10 altın bileziğe sahip olan gelin, sunucu tarafından duyurulacak. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu, puan durumu nasıl? İşte 14 Şubat 2025 Gelinim Mutfakta puan durumu