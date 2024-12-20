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        Haberler Bilgi Magazin Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 20 Aralık puan durumuna göre Gelinim Mutfakta altın bileziği kim aldı?

        Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 20 Aralık Gelinim Mutfakta altın bileziği kim aldı?

        Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim merak ediliyor. Haftanın finalinde gelinler puan durumuna göre altın kazanıyor. En düşük puana sahip gelin elenerek yarışmaya veda ederken en yüksek puana ulaşan gelin haftanın birincisi oluyor. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu, altın bileziği kim aldı? İşte 20 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumuna göre elenen ve birinci olan isim

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2024 - 12:26 Güncelleme: 20.12.2024 - 12:26
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        Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim bugün belli oluyor. Gelinim Mutfakta'da bugün haftanın final gününde rekabet artarak devam ediyor. En son Selcan, Rojda, Beyzanur ve Aysun'dan çeyrek altını alan isim Selcan olmuştu. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 20 Aralık Gelinim Mutfakta altın bileziği kim aldı?

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        GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?

        Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

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        GELİNİM MUTFAKTA’DA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        19 Aralık’ta Selcan, Rojda, Beyzanur ve Aysun arasından çeyrek altını kazanan gelin Selcan olmuştu.

        PUAN DURUMU

        SELCAN- 23 puan

        AYSUN- 13 puan

        BEYZANUR- 15 puan

        ROJDA- 6 puan

        GELİNİM MUTFAKTA BÜYÜK ÖDÜL NE?

        Gelinler her gün çeyrek altın kazanmak için yarışıyor. Her hafta Cuma günü ise Gelinim Mutfakta’da 10 bilezik veriliyor.

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