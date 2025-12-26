Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 26 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı?

        Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 26 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı?

        Aslı Hünel'in sunumuyla ekrana gelen Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan ismi bugün belli olacak. Gelinlerden en güzel yemeği yapan birinci olurken puan durumu en düşük olan isim elenecek. 25 Aralık 2025 Perşembe günü yayınlanan bölümde yapılan tadımlar ve kayınvalidelerin verdiği puanlar sonrası günün birincisi Miyase oldu. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 26 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı?

        Giriş: 26.12.2025 - 09:10 Güncelleme: 26.12.2025 - 09:10
        1

        Gelinim Mutfakta haftanın final bölümüyle ekrana geliyor. Bu haftanın yarışmacıları Kader, Tuğba, Neriman, Miyase oldu. Bugün verilecek puanlar haftanın birincisini belirleyecek. Peki, 26 Aralık 2025 Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu, altınları kim kazandı?

        2

        GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?

        26 Aralık Gelinim Mutfakta elene ve birinci olan isim henüz belli olmadı. Gün içinde açıklanınca haberimizde yer alacak. 25 Aralık 2025 Perşembe günü yayınlanan bölümde yapılan tadımlar ve kayınvalidelerin verdiği puanlar sonrası günün birincisi Miyase oldu.

        3

        YARIŞMACILAR

        KADER

        TUĞBA

        NERİMAN

        MİYASE

