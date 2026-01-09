Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 9 Ocak puan durumuna göre Gelinim Mutfakta'da bilezikleri kim aldı?
Kanal d ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim merak ediliyor. Haftanın finalinde Kader, Miyase, Tuğba ve Gülay arasından sadece bir kişi birinci olacak. En düşük puanı alan gelin elenerek yarışmaya veda edecek. 8 Ocak Perşembe günü Gelinim Mutfakta günün birincisi Miyase ve Kader oldu. Miyase, Kader ile kuraya girmek istemediğini söyledi ve kuranın ardından kazanan Kader oldu. Peki , 9 Ocak 2026 Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu, bilezikleri kim aldı?
Gelinim Mutfakta haftanın finaliyle izleyici karşısına çıkıyor. Kayınvalidelerden ve sunucu Aslı Hünel'den en düşük puanı alan yarışmacı Gelinim Mutfakta'ya veda ediyor. Hafta boyunca en başarılı tabakları çıkarmaya çalışan gelinlerden biri bugün 10 altın bileziği koluna takacak. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi, 9 Ocak puan durumuna göre Gelinim Mutfakta’da bilezikleri kim aldı?
GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİSİ VE ELENEN İSMİ KİM?
Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi henüz belli olmadı. Gün içinde açıklanacak.
YARIŞMACILAR
Kader
Miyase
Gülay
Tuğba
SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 8 OCAK 2026
Gelinim Mutfakta 8 Ocak Perşembe günü yayınlanan bölümde Gülay ve Miyase eksi 2 ceza puanı aldı. Gelinim Mutfakta günün birincisi Miyase ve Kader oldu. Miyase Kader ile kuraya girmek istemediğini söyledi. Kuranın kazananı ve çeyrek altının sahibi ise Kader oldu.