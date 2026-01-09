Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 9 Ocak puan durumuna göre Gelinim Mutfakta'da bilezikleri kim aldı?

Gelinim Mutfakta haftanın finaliyle izleyici karşısına çıkıyor. Kayınvalidelerden ve sunucu Aslı Hünel'den en düşük puanı alan yarışmacı Gelinim Mutfakta'ya veda ediyor. Hafta boyunca en başarılı tabakları çıkarmaya çalışan gelinlerden biri bugün 10 altın bileziği koluna takacak. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi, 9 Ocak puan durumuna göre Gelinim Mutfakta’da bilezikleri kim aldı?