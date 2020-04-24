Gelinim Mutfakta birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta'da kim elendi? soruları yarışmanın bugünkü bölümünde cevap bulacak. Gelinim Mutfakta'da yarışmaya damga vurmuş ve unutulmayan eski yarışmacılar geri döndü ve kıyasıya bir mücadele veriyor. Çiğdem Hanım, öğüt verdiği gelini Elif'in kendisini dinlememesinden dolayı sinirleniyor! Gelinim Mutfakta 510.. son bölümde yaşananlar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENECEK?

Gelinim Mutfakta'da bugün son yemekler yapılacak ve kayınvalideler yemeklerin tadına bakarak puanlarını verecek. Haftanın en düşük puanını alan iki gelini belli olur olmaz detaylar haberimizde yer alacak.

Çiğdem Hanım, öğüt verdiği gelini Elif'in kendisini dinlememesinden dolayı sinirleniyor!

Çiğdem Hanım, Elif'e diğer gelinlere karşı dikkatli olmasını istiyor. Elif ise, elindeki telefonla ilgilenerek kaynanasının söylediklerini dinlemez bir tavır takınıyor. Bu durum diğer kaynanaların dikkatini çekiyor ve bu olayı Çiğdem Hanıma karşı koz olarak kullanıyorlar.

GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİ KİM OLDU?

Haftanın en yüksek puanını alarak 5 altın bileziğin sahibi gelin birazdan belli olacak.