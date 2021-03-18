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Gelinim Mutfakta Kömbe nasıl yapılır? İşte Kömbe malzemeleri ve tarifi

Televizyon ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da pişirilen her yemek sosyal medyada gündem oluyor. Anadolu mutfağında çok sevilen yemeklerden biri olan Kömbe araştırılıyor. Peki Gelinim Mutfakta Kömbe nasıl yapılır? İşte Kömbe malzemeleri ve tarifi

Gelinim Mutfakta Kömbe nasıl yapılır? İşte Kömbe malzemeleri ve tarifi

Ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın sunumuyla ekrana gelen Gelinim Mutfakta yarışmasının 663. bölümünde gelinler Kömbe yapmak için mutfağa girdiler. Kömbe tarifi yarışmanın takipçileri tarafından araştırılıyor. Gelinim Mutfakta Kömbe nasıl yapılır? İşte Kömbe malzemeleri ve tarifi

KÖMBE TARİFİ

KÖMBE MALZEMELERİ

1 çay bardağı ılık süt

1 paket kuru maya (yaş maya da kullanabilirsiniz)

1 tatlı kaşığı tuz

4 bardak un

Su (hamurun içerisine azar azar ilave ederek yumuşak bir hamur elde edilecek)

Hamurun arasına sürmek için:

1 yemek kaşığı tereyağı

İç harcı:

Beyaz peynir

Maydanoz

Üzeri için:

Çörek otu

Yumurta sarısı

KÖMBE NASIL YAPILIR?

Maya, tuz ve sütü karıştırın. Azar azar unu ilave edin ardından su ilave ederek yumuşak bir hamur elde edin.

Hamuru yoğurduktan sonra yoğurma kabını sıvı yağ ile yağlayın ve hamuru yağlanmış kaba koyarak 1 saat mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamuru 2’ye bölün ve açın. Üzerine oda sıcaklığındaki tereyağından sürün.

Yağlanmış fırın tepsisine hamurun birini serin. Üzerine iç harcı yayın. Diğer hamuru da aynı şekilde açıp yağlayıp üzerine koyun.

En üstüne yumurta sarısı ve çörek otu serpiştirip 200 derecede pişirin.

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