Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta, bu hafta Safiye Soyman'ın sunumuyla ekrana geliyor. Televizyon ekranlarının tanıdık siması safiye soyman yeni imajıyla izleyicilerin dikkatini çekti. İşte Safiye Soyman hakkında merak edilenler...

SAFİYE SOYMAN KİMDİR?

Safiye Soyman, 3 Mart 1961 tarihinde Bolu'da Akpınar Mahallesi'nde dünyaya geldi. Babası hafız olan Safiye Soyman ortaokul ve lise eğitimini tamamladıktan sonra iş bulma sınavlarına girerek İmar İskan Bakanlığı'na Genel Müdür sekreteri olarak işe girmiştir.

Liseyi bitirdikten sonra da Özer Altın'dan müzik dersleri alarak radyo sınavlarına giren Safiye Soyman bu sınavı kazanmış ve 6 sene Ankara Devlet Klasik Müziği Korosu’nda çalışmıştır. Safiye Soyman'ın hayatı bir gün gazinocular kralı Fahrettin Aslan’dan aldığı teklifle değişti denebilir. Bu teklifi değerlendiren Safiye Soyman, 1996 yılında 35 yaşında Maksim'de sahneye çıktı. Ardından memuriyetten istifa ederek şöhret basamaklarını tırmanmıştır.

SAFİYE SOYMAN VE FAİK ÖZTÜRK EVLİ Mİ?

Safiye Soyman, 1999 yılından beridir iş adamı Faik Öztürk ile birlikte yaşamaktadır.

SAFİYE SOYMAN EVLİLİKLERİ

Safiye Soyman, ilk evliliğini çocuk yaşta 13 yaşındayken 1974 yılında Ziya Akaröz ile yapmış bu evlilikten Ümran Erler adında bir kızı (d. 1975) ve Harun (d. 1977) adında bir oğlu olmuştur. Daha sonra 1985 yılında Ziya Akaröz ile boşanmıştır.