"Herkes benden kız bebek bekliyor"

Gelinim Mutfakta puan durumu ve birincisi kim oldu? Sorusunun yanıtı programın bugün yayınlanan bölümüyle cevap buldu. Kayınvalideler ile gelinler arasında yine gerilim eksik olmadı. İşte, Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar...

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 12 Mayıs 2020'de yayınlanan yeni bölümünde gelinler "Tavuklu Kağıt Kebabı" için yarıştı.

Günün en yüksek puanını 14 puanla Kıymet ve Elif aldı. İki yarışmacı arasında yapılan kuranın ardından çeyrek altının sahibi Kıymet oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU - 13 MAYIS 2020

Günün en düşük puanını alan gelini 11 puanla Neslihan ve Hatice