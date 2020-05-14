Gelinim Mutfakta puan durumu ve birincisi kim oldu? Sorusunun yanıtı programın bugün yayınlanan bölümüyle cevap buldu. Kayınvalideler ile gelinler arasında yine gerilim eksik olmadı. İşte, Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar...

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 14 Mayıs 2020'de yayınlanan 524. bölümünde Reyhan-Neslihan Yıldırım, Nur-Kıymet Çoban, Hüsniye-Hatice Karabulut ve Çiğdem-Elif Akçam çiftleri "Kremalı Patetesli Köfte" yemeği için yarıştı.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU - 14 MAYIS 2020