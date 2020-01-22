Gelinim Mutfakta puan durumu ve günün birincisi kim oldu? Sorusunun yanıtı, programın bugün yayınlanan bölümüyle birlikte cevap buldu. Gelinim Mutfakta günün finalinde Burçin'in soğan kesememesi olay oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 22 Ocak 2020'de yayınlanan 443. bölümünde Çiğdem Elif Akçam, Özden-Burçin Saruhan, Macide-Aleyna ve Gönül-Dilara Aydoğan, "Yufkada Tavuklu Pilav" yemeği için yarıştı.

Günün en yüksek puanını alan gelin 14 puanla Aleyna ve Elif oldu. Kura sonucunda ise çeyrek altının sahibi Aleyna oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU - 22 OCAK

Günün en düşük puanını alan gelini 7 puanla Dilara

