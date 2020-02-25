Gelinim Mutfakta puan DURUMU ve birincisi kim oldu? Sorusunu yanıtı, programın bugün yayınlanan bölümüyle cevap buldu. Kayınvalideler ile gelinler arasında gerilim yükseldi. İşte, Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar...

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 25 Şubat 2020'de yayınlanan 467. bölümünde Reyhan-Ezgi Yıldırım, Çiğdem-Elif Akçam, Nurten-Özlem Argun ve Ayten-Özüm Sakarya çiftleri "Kıymalı Ekmek" yemeği için yarıştı.

Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi olan gelin 15 puanla Özüm

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU - 25 ŞUBAT 2020

Günün en düşük puanını alan gelin 10 puanla Ezgi

Günün en düşük puanını alan ikinci gelini 12 puanla Özlem

Elif ise 13 puan alarak üçüncü oldu.