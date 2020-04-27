Gelinim Mutfakta puan durumu ve birincisi kim oldu? Sorusunun yanıtı programın bugün yayınlanan bölümüyle cevap buldu. Kayınvalideler ile gelinler arasında yine gerilim eksik olmadı. İşte, Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar...

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 27 Nisan 2020'de yayınlanan son bölümünde gelinler Zürbiye yemeği için yarıştı.

Günün en yüksek puanını 15 puanla Elif ve Neslihan oldu. Kura çekiminde çeyrek altının sahibi Elif oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU - 27 NİSAN 2020

Günün en düşük puanını alan gelin 9 puanla Hatice

Güngör ise 11 puan aldı.