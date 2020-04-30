Gelinim Mutfakta puan durumu ve birincisi kim oldu? Sorusunun yanıtı programın bugün yayınlanan bölümüyle cevap buldu. Kayınvalideler ile gelinler arasında yine gerilim eksik olmadı. İşte, Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar...

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 30 Nisan 2020'de yayınlanan 514. Bölümde Reyhan-Neslihan Yıldırım, Sevim-Güngör Üzüm, Hüsniye-Hatice Karabulut ve Çiğdem-Elif Akçam çiftleri "Ispanaklı Makarna Dolması" için yarıştılar!



Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi gelin 15 puanla Neslihan

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU - 30 NİSAN 2020

Elif Hanım: 7 puan

Güngör Hanım: 9 puan

Hatice 14 puan