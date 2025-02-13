Ankara'nın Altındağ ilçesinde, oğlu Yusuf Demir'in ölümünden sorumlu tuttuğu gelini Derya Demir'i silahla öldüren Satılmış Demir'in cezası belli oldu.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

AA'da yer alan habere göre, Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Demir ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti başkanı, esas hakkındaki görüşünü açıklaması için Cumhuriyet savcısına söz verdi.

6-7 KEZ ATEŞ ETTİ!

Savcı, Satılmış Demir'in olay tarihinde gelini Derya Demir'i sabah saatlerinde evde uyurken, 6136 sayılı Kanun'a tabii ruhsatsız tabanca ile 6-7 kez yakın mesafeden ateşleyerek kasten öldürdüğünü belirtti.

Demir'in "kadına karşı kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından cezalandırılmasını talep eden savcı, Demir hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasını istedi. Müşteki avukatı da mütalaaya katıldıklarını belirtti.

'UYGUNSUZ GÖRÜNTÜLERİNİ GÖRDÜM' İDDİASI

Mütalaaya karşı söz alan sanık Satılmış Demir, gelininin uygunsuz görüntülerini gördüğünü iddia ederek, "Tabanca yanımdaydı. Çocukları gönderdim sonra ne yaptığımı hatırlamıyorum. Pişmanım başla bir diyeceğim yoktur" ifadelerini kullandı.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANDI

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Demir'e "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Demir'e "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme, sanığın eylemini haksız tahrik altında işlediğine hükmederek, cezasını 24 yıla indirdi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEP EDİLMİŞTİ

İddianameye göre, Derya Demir'in eşi Yusuf Demir, 21 Aralık 2023'te hayatına son verdi. Demir'in kayınpederi Satılmış Demir tarafından oğlunun ölümünden sorumlu tutularak, 28 Aralık 2023'te tabancayla vurularak öldürüldü.

İfadesinde evinde ruhsatsız silahıyla gelinini öldürdüğünü itiraf eden Demir'in "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.