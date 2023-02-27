DHA'nın haberine göre kentte tarihi yapılar da zarar gördü. Hatay ilçe merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta, 75 bin metrekarelik alanı kapsayan, tarihi mirası ve coğrafi güzellikleriyle ilgi gören Gelinler Dağı Nekropol Alanı'ndaki Roma dönemine ait kaya mezarları, 4 büyük depreme rağmen hasar almadı.