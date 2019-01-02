Üç çocuklu asgari ücretli eylülden itibaren aylık 108.80 TL vergi ödeyecek
2019 yılında brüt asgari ücret yüzde 26 oranında artırılarak 2 bin 29 TL’den 2 bin 558 TL’ye çıkartıldı. Net asgari ücret de bin 633 TL’den 2 bin 20.90 TL’ye yükseltildi. Asgari ücret yüzde 26 oranında artırılırken, gelir vergisi tarifesinin yüzde 15 vergiye tabi tutulan ilk dilimindeki artış yüzde 21 oranında tutuldu. Vergi tarifesinin ilk dilimi 14 bin 800 TL’den 18 bin TL’ye çıkartıldı.
BEKÂR İŞÇİ ETKİLENMEYECEK
Vergi matrahının 18 bin lirayı aşan kısmı yüzde 15 yerine yüzde 20 oranında vergiye tabi tutulacak. Vergi dilimindeki artış, asgari ücretlilere eylül ayından itibaren yansımaya başlayacak. Bu yıl Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan kalıcı düzenlemeye göre, bekâr asgari ücretlinin uğradığı vergi kaybı, net ücreti 2 bin 20.90 liranın altına düşmeyecek şekilde asgari geçim indirimi (AGİ) artışı yoluyla telafi edilecek. Böylece, bekâr asgari ücretlinin net ücreti yıl boyunca 2 bin 20.90 TL’nin altına düşmeyecek.
ÇOCUKLU İŞÇİYE VERGİ
Buna karşılık, eşi çalışmayan ve çocuğu bulunan işçilerin eline geçen net ücret eylül ayından itibaren azalmaya başlayacak. AGİ yoluyla telafi sadece bekâr işçinin eline geçen net asgari ücret düzeyine kadar yapılacak. Bu nedenle eylül ayından itibaren eşi çalışmayan çocuksuz işçinin aylık net ücreti 38 TL, 1 çocuklu işçinin 67 TL, 2 çocuklu işçinin 96 TL azalacak. Eşi çalışmayan 3 çocuklu işçinin eline geçen net ücret de eylülden itibaren aylık 108.80 TL azalacak.
Eşi çalışmayan 3 çocuklu işçi, eylülden itibaren ayda 108.80 TL'den yıl sonuna kadar toplam 435 lira vergi ödeyecek.
|Eşi çalışmayan, çocuklu asgari ücretli vergi diliminden nasıl etkilenecek?
|Aylık
|AGİ dahil
|Vergi kaybı
|Telafi sonrası
|Eylül'den itibaren
|AGİ
|Net ücret
|sonrası net ücret
|net ücret
|aylık kayıp
|Bekar
|191,88
|2020,9
|1912,1
|2020,9
|0
|Evli, eşi çalışmayan, çocuksuz
|230,26
|2059,28
|1950,48
|2020,9
|38,38
|Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu
|259,04
|2088,06
|1979,26
|2020,9
|67,16
|Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu
|287,82
|2116,84
|2008,04
|2020,9
|95,94
|Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu
|326,2
|2155,22
|2046,42
|2046,42
|108,8
Üç çocuklu ve eşi çalışmayan asgari ücretlinin yıllık kaybı, 435 TL’ye ulaşacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.