Gelişmekte olan ülkeler için kritik hafta - Haberler

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2019 yılı biterken, küresel piyasalarda dünya genelinde merkez bankalarının açıklayacağı faiz kararı ve gelecek yıl uygulanacak para politikasına dair ipuçları izlenecek.

Fed'in resesyon endişeleriyle sigorta amaçlı 3 kez üstüste faiz indirdiği 2019 yılının ardından, yeni yılda en azından yılın ilk yarısına kadar bekle gör politikasına devam etmesi bekleniyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) cephesinde de sıfır olan politika faizinin korunması bekleniyor ancak koltuğu henüz devralan Lagarde'ın gelecek yıla dair atacağı adımlara ilişkin ipuçları piyasaların odağında.

ABD - Çin ticaret savaşında anlaşma zeminin belirmesi, resesyon endişelerinin kısmen de olsa geri plana atılması risk iştahını artırırken Fed'in girdiği gevşeme döngüsü sonrası faiz indiren gelişen ülke merkez bankalarında trendin sürmesi bekleniyor.

Türkiye'nin yanı sıra Brezilya, Rusya, Ukrayna, Peru, Filipinler bu hafta içerisinde faiz kararlarını açıklayacak.

3 ÜLKENİN DE FAİZ İNDİRMESİ BEKLENİYOR

12 Aralık perşembe günü toplanacak TCMB Para Politikası Kurulu, önceki 3 toplantıda 1000 baz puan faiz indirmişti. Başkan Uysal, daha önceki açıklamalarında faizleri önden yüklemeli indirdiklerini belirtti ancak havaların kasım ayında iyi gitmesi ve enflasyonun beklentinin altında gelmesiyle bir faiz indirimine daha kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler 100 baz puanlık indirimin fiyatlandığını, 200 baz puana kadar marj olduğu ancak üzerinde yapılacak bir indirimin TL varlıkları zayıflatabileceğinin altını çiziyor.

Brezilya'da ise sene başında yüzde 6.5 olan politika faizi 5'e kadar düştü. Önceki hafta dolar karşısında rekor düşük düzeye inen Brezilya reali kısa sürede toparlandı. Banco do Brasil'in 50 baz puan daha faiz indirmesi bekleniyor.

Rusya Merkez Bankası ise bu yıl 125 baz puan indirdiği faizlerde rubledeki güçlü duruşa güvenerek bir indirim daha yapabilir. Ruble son 3 ayın en iyi performansını sergileyen GOÜ parası olurken piyasa beklentisi yüzde 6.5 olan faizlerin yüzde 6.25'e çekilmesi ancak banka önceki toplantıda beklentinin 25 bp üzerinde faiz indirmişti. Yüzde 15.5 olan faiz oranının

Yıl boyunca şu ana dek 250 baz puan faiz indiren Ukrayna'da ise yerel para birimi Grivna'nın güçlenmesi, ihracata dayalı bir ekonomi modeli olan ülkede faizlerin bir 100 baz puan daha indirilmesi beklentisi yarattı.