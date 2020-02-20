Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemGELİYOR! Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Türkiye sağanak yağmurun etkisi

Türkiye sağanak yağmurun etkisi altına giriyor!

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye sağanak yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Yağışların pazar gününe kadar etkili olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Ege Bölgesi kıyılarında etkili olması beklenen yağışların, akşam üzeri Marmara ve batı Karadeniz'de kendisini göstermesi bekleniyor. Gece saatlerinde de orta Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz'de etkili olacak. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.

hava durumu
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Çorum ve Iğdır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Bolu, Çankırı, Çorum ve Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde İç ve Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 11°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

ANKARA °C, 9°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren hafif yağmurlu

İZMİR °C, 15°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 10°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

TRABZON °C, 10°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Malatya'da otomobil gölete düştü: 3 yaralı
GÜNDEMMalatya'da otomobil gölete düştü: 3 yaralı
İki ilde kesin korunacak hassas alan ilanı Resmi Gazete'de
GÜNDEMİki ilde kesin korunacak hassas alan ilanı
Bartın’da fabrika deposunda yangın
GÜNDEMBartın’da fabrika deposunda yangın
İzmir'de bıçaklı saldırıya uğrayan genç kurtarılamadı
GÜNDEMBıçaklı saldırıya uğrayan genç kurtarılamadı
İmar Kanunu'nda değişiklik Resmi Gazete'de yer aldı
GÜNDEMİmar Kanunu'nda değişiklik Resmi Gazete'de
Aydın'da otomobil demir yoluna devrildi: 1 ölü
GÜNDEMOtomobil demir yoluna devrildi: 1 ölü
Sosyal medyadaki görüntüleriyle Türkiye'nin gündemine oturan Atakan Habertürk'e konuştu
GÜNDEMTürkiye'nin gündeminde! Atakan Habertürk'e konuştu
Kastamonu'da soba zehirlenmesi
GÜNDEMKastamonu'da soba zehirlenmesi
Sivas'ta 31 ayrı suçtan kaydı bulunan cezaevi firarisi operasyonla yakalandı
GÜNDEM31 ayrı suçtan kaydı bulunan cezaevi firarisi ...
DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisinin eşi ve oğlu Kocaeli'de gözaltına alındı
GÜNDEMDEAŞ sözde yöneticisinin ailesi gözaltında

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X