Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından ülke genelinde milli yas ilan edilirken diziler ve programlar ekranlara gelmedi. Her hafta Perşembe günü Show TV ekranlarında yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm tarihi merak konusu oldu. Ertan Saban, Devrim Özkan, Özge Özberk, Nilsu Berfin Aktaş gibi oyuncuların rol aldığı Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi bu akşam yok mu, neden yok ve yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? soruları araştırılıyor. İşte, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi yeni bölüm tarihine ilişkin merak edilenler...