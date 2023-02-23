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Gelsin Hayat Bildiği Gibi bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm tarihi, diziyi severek takip edenlerin gündeminde yer alıyor. Ertan Saban, Devrim Özkan, Özge Özberk, Nilsu Berfin Aktaş gibi ünlü isimleri birleştiren Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi her hafta Perşembe günü Show TV ekranlarında yayınlanıyor. Ülkeyi yasa boğan deprem haberlerinin ardından diziler ve programlar yayınlanmamıştı. İşte, Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm tarihine ilişkin merak edilen detaylar...

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  • Gelsin Hayat Bildiği Gibi bu akşam yok mu, neden yok ve yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 23 Şubat 2023 Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm yayınlanacak mı?

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından ülke genelinde milli yas ilan edilirken diziler ve programlar ekranlara gelmedi. Her hafta Perşembe günü Show TV ekranlarında yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm tarihi merak konusu oldu. Ertan Saban, Devrim Özkan, Özge Özberk, Nilsu Berfin Aktaş gibi oyuncuların rol aldığı Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi bu akşam yok mu, neden yok ve yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? soruları araştırılıyor. İşte, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi yeni bölüm tarihine ilişkin merak edilenler...
  • Gelsin Hayat Bildiği Gibi bu akşam yok mu, neden yok ve yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 23 Şubat 2023 Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm yayınlanacak mı?

    GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ BU AKŞAM VAR MI, NEDEN YOK?

    Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, milletimizi derinden üzen Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli depremler nedeniyle bu hafta da yayınlanmayacak.

    Sevilen dizinin önümüzdeki hafta başlaması bekleniyor.
  • Gelsin Hayat Bildiği Gibi bu akşam yok mu, neden yok ve yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 23 Şubat 2023 Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm yayınlanacak mı?

    23 ŞUBAT PERŞEMBE SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Aziz

    09:00 Bu Sabah

    11:00 Bir Şansım Olsa

    12:00 Kızılcık Şerbeti

    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

    18:45 Show Ana Haber

    20:00 Kılıç Savaşları (Yabancı Sinema)

    21:45 Ateş İle Yangın (Yabancı Sinema)

    23:15 Kılıç Savaşları (Yabancı Sinema)
  • Gelsin Hayat Bildiği Gibi bu akşam yok mu, neden yok ve yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 23 Şubat 2023 Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm yayınlanacak mı?

    GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Kıvanç’ın Sadi ve Songül’den istediği yardım sonunda Payaslılar işin peşine düşer. Diğer taraftan ablasının kaçırıldığını öğrenen Mert bu durumdan Kıvanç’ı sorumlu tutarken ikilinin arasını bulmak da Sadi’ye kalır.

    Yalnızlıktan dolayı iyice dağıtan ve kendini eğlenceye veren Gizem’in okul devamsızlığı hocalarından sonra hem Araz’ın hem de Mert’in dikkatini çeker. Araz, Gizem’i bulduğu yerde tanıdık bir simayla kavga çıkarırken Gizem ve Araz’ı eve girerken gören Mert ise hayal kırıklığı yaşar.
  • Gelsin Hayat Bildiği Gibi bu akşam yok mu, neden yok ve yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 23 Şubat 2023 Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm yayınlanacak mı?

    İtalyan bir uyuşturucu kuryesinin yakalanmasının ardından çıkarılacağı mahkemeye kadar korunma görevi Songül’e verilir. Sadi Songül’ün İtalyan bir adamla 24 saat boyunca aynı yerde kalacağını duyunca kıskanmaya başlar. Songül her ne kadar bunda kıskanılacak bir şey olmadığını söylese de ertesi gün kapıyı çalan misafirle kendini Sadi’nin yerine koyar.

     

    İkili birbirlerinden uzak bir gün geçirirken Sadi’nin Songül’ü görmek istemesi Songül’ü zor durumda bırakır. Songül çalan telefonda karşısında gördüğü iki isme inanamaz.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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