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SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen BKM imzalı dizisi 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yeni bölümünde Sadi ve Mert'in merakla beklenen yüzleşmesi gerçekleşiyor. Heyecanla beklenen bölümden yayınlanan ön izleme sahnesinde; Mert'i her şeyin başladığı Karabayır Lisesi'nde bulan Sadi, oğluna gözyaşları içinde sıkı sıkı sarılıyor. Baba-oğulun bu duygu yüklü anları seyircileri derinden etkileyecek.



'GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ'NİN 37. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Sadi öğrendiği gerçekle yüzleşmeye çalışırken Songül ise bu süreçte Payaslı'ya destek oldu. Sadi'nin oğluyla geçiremediği yıllarını ve oğlunun hastalığını düşünen Songül, kendini hiç istemediği bir kararın eşiğinde buldu. Can, doktordan babasının düşmeye bağlı kalıcı bir hasarı olduğunu öğrendi. Babasının durumunu kabullenmeye çalışırken hastaneden gelen fatura aileyi iyice çaresiz bıraktı. Olayı öğrenen Sadi, inşaata gidip olayın sorumlularına sert bir şekilde dersini verdi. Araz beklemediği bir zamanda karşısında gördüğü annesiyle konuşmaya karar verdi. Annesiyle yaşadığı yüzleşmede Arzu, ailesini neden bırakıp gittiğini açıklarken, Araz ise annesini bulunduğu yerden çıkarmak için kolları sıvadı.

Ancak bu sandığı kadar kolay olmayacaktı. Mert'in rahatsızlığı Derya'yı günden güne üzerken, Asuman ise kötülüklerinde sınır tanımamaya başladı. Songül'le Derya'yı birbirine düşürmeye çalışan Asuman'ın her hamlesi boşa çıksa da gün sonunda en büyük zaferini kazandı. Gizem'le konuşan Asuman, konuyu Mert'in babasına getirdi. Bu sırada konuşmaya kulak misafiri olan Mert, babasının kim olduğunu sormaya başladı. Asuman ise imalarıyla Sadi Payaslı'yı işaret etti. Mert sonunda babasının Sadi olduğunu öğrenerek şoke oldu. Songül yaşananlardan sonra büyük bir karar aldı ve bebeğini aldırmak istedi ancak Melike'den haber alan Sadi hemen kliniğin yolunu tuttu.

Bebeğine kıyamayan Songül, elindeki patikleri Sadi'ye gösterdi. Baba olacağını öğrenen Sadi gözyaşlarını tutamazken ikilinin bu mutluluğu paylaştığı anlar izleyicilerin de beğenisini kazandı. İçeriden çıkamayacağını anlayan Servet ise Sadi ve Songül için son bir plan hazırladı ve yarım kalan hesaplaşmasını tamamlamak için Sadi Payaslı'nın da içeri atılmasını istedi. "Servet'in planı işleyecek mi?" sorusunun yanıtı şimdiden merak konusu oldu.

Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde'ye ait 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Pamir Pekin, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez, Melisa Bostancıoğlu ve Atilla Olgaç gibi deneyimli ve genç isimler bir arada.

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de.